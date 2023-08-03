ОИС приветствует предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества, который признает законные решения Азербайджана о создании пограничных контрольно-пропускных пунктов на своей территории в ответ на угрозы безопасности и в соответствии с принципами и нормами международного права, приветствует содействие Азербайджана в использовании Лачинской дороги в медицинских целях армянскими

жителями Карабаха и его предложение использовать дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки более крупных грузов, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ОИС.

"Подобные инициативы будут способствовать реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество. Генеральный секретариат призывает Армению воздержаться от любых провокационных действий и поддержать предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди, а также других предложенных Азербайджаном маршрутов для удовлетворения потребностей армянских жителей", - говорится в заявлении ОИС.

Генеральный секретариат ОИС подчеркивает необходимость продвижения по пути мира и принятия необходимых мер для укрепления безопасности и стабильности в регионе.

Напомним, что в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля 15 июля в Брюсселе был обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди.

Отметим, что Армения продолжает препятствовать доставке гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха по маршруту Агдам-Ханкенди, организовывает так называемые "общественные протесты" против использования альтернативных маршрутов доставки грузов и услуг и безрассудно использует армянских жителей для реализации своей пагубной политики, основанной на этнической и расовой ненависти.