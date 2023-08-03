Граждане Азербайджана репатриированы из Сирии

3 августа 2023 года была осуществлена​​репатриация 16 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в лагере Амерна сирийского города Джераблус.

Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Среди репатриантов 3 женщины и 13 детей. Один из детей потерял обоих родителей. В результате поэтапных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, указанные лица были доставлены в Азербайджан.

Реализация этого процесса состоялась при поддержке Турецкой Республики. Были определены местонахождение, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана лиц, подлежащих репатриации, обеспечен их въезд на территорию Турции. С этой целью в Турцию были направлены представители соответствующих государственных учреждений, входящих в состав рабочей группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджанской Республики из Ирака и Сирии.

Было проведено предварительное медико-психологическое обследование репатриантов, им была оказана необходимая помощь. Посольство Азербайджана в Турции предоставило нашим гражданам "Удостоверения о возвращении в Азербайджанскую Республику" и авиабилеты для возвращения на родину. Правительством Азербайджанской Республики предусмотрены все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации этих лиц.

Правительство Азербайджанской Республики продолжает осуществлять необходимые меры по защите прав и свобод своих граждан в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участником которых является страна", - говорится в заявлении ведомства.