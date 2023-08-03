Никол Воваевич Пиноккян стал в разы чаще врать
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Воваевич Пиноккян (Пашинян) стал в разы чаще врать. Представляем вашему вниманию текст публикации:
У армянского премьера какое-то обострение: Пашинян стал в разы чаще врать, и делает это все абсурднее и абсурднее.
Чего стоит только его сегодняшний монолог, где он умудрился и Азербайджан призвать вернуть армянских преступников, чтобы доказать, что Баку хочет мира, и Москву раскритиковал, попытавшись спихнуть всю ответственность за происходящее в Карабахе на РФ.
Врет Воваевич самозабвенно - особенно, когда речь заходит об отношениях с Азербайджаном и переговорами. На переговорных площадках армянский премьер говорит одно, а по возвращении домой - диаметрально противоположное. В Москве - третье, в Ереване - четвертое.
Смотришь иногда на его длинный нос - и думаешь, что есть в нем что-то от Пиноккио все же. Маленький, глупый, носатый и много врет - ну разве не вылитый?
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре