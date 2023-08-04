Азербайджан осуждает попытки Армении злоупотребить вопросами гуманитарной помощи в злонамеренных целях.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступая на открытых дебатах на тему "Голод и обусловленное конфликтами отсутствие продовольственной безопасности в мире" в рамках заседания Совета Безопасности ООН по "Поддержанию международного мира и безопасности".

"Азербайджан осуждает последовательные усилия Армении по злоупотреблению вопросом гуманитарной помощи в своих целях. Создание ППП "Лачин" является неоспоримым суверенным правом Азербайджана, как право любого другого государства обеспечивать безопасность своих границ, передвижения людей, транспортных средств и грузов.

Фактически, 6 июля 2023 года Международный суд ООН единогласно отклонил запрос Армении по поводу применения временных мер в отношении ППП, по существу признав претензии Армении необоснованными.

С момента начала работы ППП "Лачин" перемещение гражданских лиц между Карабахским регионом Азербайджана и Арменией в обоих направлениях значительно увеличилось. Армянская сторона последовательно прибегала к провокациям для нарушения работы дороги и 15 июня открыла снайперскую стрельбу, в результате которой был ранен азербайджанский пограничник.

Более того, Армения безрассудно использовала автомобили, арендованные МККК, для контрабанды товаров, таких как электронные устройства, микрочипы и другие предметы двойного назначения для снабжения своих незаконно дислоцированных вооруженных сил на суверенной территории Азербайджана. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права и серьезный удар по гуманитарному мандату и репутации Международного комитета Красного Креста (МККК).

Азербайджан предложил МККК использовать маршрут Агдам-Ханкенди для своей гуманитарной деятельности. Это предложение было подтверждено Азербайджаном на встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, организованной Председателем Европейского Совета, который в своем публичном выступлении призвал использовать маршрут Агдам-Ханкенди для обеспечения потребностей жителей Карабаха. Этот вопрос также обсуждался министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве.

Однако в настоящее время дорога закрыта бетонными блоками, установленными армянской стороной, не пропускающими грузы и транспортные средства, в том числе МККК.

Такой отказ в гуманитарной помощи свидетельствует о зловещем намерении Армении создать ложную картину так называемого "гуманитарного кризиса" в регионе.

Вместо этого Армения должна соблюдать свои международные обязательства, полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, воздерживаться от территориальных претензий, незаконной деятельности и дезинформации, положить конец минному терроризму, пролить свет на судьбу около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время конфликта, возместить ущерб, причиненный Азербайджану, в том числе его системам продовольственной безопасности, и добросовестно участвовать в переговорах по мирному договору и делимитации границы между двумя государствами.

Азербайджан тверд в своей решимости защищать свой народ, суверенитет и территориальную целостность и полностью привержен целям мирного, безопасного, стабильного и процветающего региона", - сказал Яшар Алиев.