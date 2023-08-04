Агентство по разминированию отчиталось о работе за месяц

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало ежемесячную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на агентство.

Согласно сообщению, в ходе операций по разминированию 1 - 31 июля в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Кяльбаджаре, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане обнаружено и обезврежено 190 противопехотных, 238 противотанковых мин и 525 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 4226,5 гектара.