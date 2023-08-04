Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество

Между правительством Турецкой Республики и правительством Азербайджанской Республики ратифицировано соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, данная информация опубликована в турецкой "Rəsmi Qəzete".

Отметим, что соглашение было подписано 22 декабря 2021 года в Баку.