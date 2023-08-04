https://news.day.az/politics/1586755.html Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество - ратифицирован договор
Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество - ратифицирован договор
Между правительством Турецкой Республики и правительством Азербайджанской Республики ратифицировано соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, данная информация опубликована в турецкой "Rəsmi Qəzete".
Отметим, что соглашение было подписано 22 декабря 2021 года в Баку.
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