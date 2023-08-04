Азербайджан и Армения взяли "в домашнюю проработку" предложения РФ о деэскалации

Армения и Азербайджан взяли "в домашнюю проработку" предложения России по деэскалации напряженности в регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Гончар отметил, что последние контакты на уровне министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 25 июля в Москве проходили на фоне крайне непростой ситуации в Карабахе. Он добавил, что были предложены компромиссные развязки по деэскалации напряженности, которые стороны взяли в "домашнюю проработку", - сказал он.

Он также подчеркнул, что российская сторона продолжает энергичные посреднические усилия по всем трекам, включая разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора между Баку и Ереваном, развитие диалога по линии представителей общественности и экспертов.