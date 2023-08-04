В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация под названием "Кочарян: "бескомпромиссный борец" или безграмотный солдафон?" Представляем вашему вниманию текст публикации:

В одном из каналов опубликовали вчера вечером несколько документов, принадлежавших Роберту Кочаряну. Мое внимание привлек пропуск, который он заполнял, если верить подписи, собственной рукой.

Обратите внимание, с какой гордостью это подчеркивается. Вот он, почерк армянского супергероя! Сам, лично три слова написал!

Правда, есть нюанс. "Бескомпромиссный борец" и "надежда армянского народа", как его льстиво называют сторонники, не может без ошибки даже написать имя собственного отца!

Смотрите внимательно: Роберт Седракович полагает, что он - Сетракович. Хоть бы в другие свои документы посмотрел, списал бы оттуда...

И вот это вот - мало того, что управляло целой страной, так еще и пользуется в Армении какой-никакой, но базой сторонников. С другой стороны, какой народ, такие и лидеры ...