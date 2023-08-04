Руководители религиозных конфессий Азербайджана критикуют армянские провокации на Лачинской дороге

Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили совместное заявление о провокации Армении на Лачинской дороге.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Управлении мусульман Кавказа.

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