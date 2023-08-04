МИД Азербайджана соболезнует Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования родственникам погибших в результате оползня, произошедшего недалеко от курортной зоны Шови в Грузии.

Об этом Day.Az сообщили в МИД.

"Надеемся, что десятки людей, которые все еще пропали без вести, будут найдены живыми и невредимыми. Мы рядом с правительством и народом Грузии", - говорится в его соболезновании.