https://news.day.az/politics/1586837.html МИД Азербайджана соболезнует Грузии
МИД Азербайджана соболезнует Грузии
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования родственникам погибших в результате оползня, произошедшего недалеко от курортной зоны Шови в Грузии.
Об этом Day.Az сообщили в МИД.
"Надеемся, что десятки людей, которые все еще пропали без вести, будут найдены живыми и невредимыми. Мы рядом с правительством и народом Грузии", - говорится в его соболезновании.
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