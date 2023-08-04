Ни в одном ресторане Ханкенди в корпоративе не отказали

На сайте издания Eureporter (Корреспондент ЕС) опубликована статья Джеймса Уилсона, посвященная ситуации в нашем регионе. Статья называется "Мир на Южном Кавказе положит конец гегемонии России - и вот почему". Автор рассматривает происходящие в последнее время процессы сквозь призму, обозначенную в заголовке, в принципе, демонстрируя понимание реалий нашего региона. Журналист сумел разобраться в том, что происходит, и называет вещи своими именами.

"Карабах является международно признанной азербайджанской территорией с сепаратистским "анклавом" (кавычки наши - ред.), населенным армянами. Этот район контролируется российским военным контингентом, действующим под прикрытием миротворцев, и азербайджанцев там нет, все они были насильственно изгнаны 30 лет назад", - говорится в статье.

"Одно из последних событий карабахского кризиса касается гуманитарных коридоров для снабжения жителей "анклава" продовольствием и предметами первой необходимости. 15 июля президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о планах Баку создать новый маршрут для доставки гуманитарных грузов в Карабах через азербайджанский город Агдам. Почему? - Ну, с декабря 2022 года сепаратистское руководство "анклава" утверждает, что "Арцах" (армянское название Карабаха) страдает от тотального голода и гуманитарной катастрофы".

Заметим, что слова "арцах" и "голод" взяты в кавычки самим изданием. Нам этого делать не пришлось.

"В настоящее время единственной дорогой, связывающей "анклав" с Арменией, является Лачинская дорога, контролируемая российскими военными. Эта дорога обеспечивает свободное движение транспорта и гуманитарных грузов, и сепаратисты, по-видимому, заинтересованы в том, чтобы этот "коридор" (кавычки наши - ред.) продолжал связывать столицу "анклава" Ханкенди (по-армянски Степанакерт) с Арменией. Понятно почему: как неоднократно заявлял Баку, Лачинский "коридор" используется для переброски военной техники и войск. Он не используется для гуманитарных грузов для утоления предполагаемого "голода".

Планы открытия альтернативного маршрута, который будет контролироваться властями Азербайджана, угрожают "статус-кво". Именно поэтому 18 июля представители пророссийского движения "Фронт безопасности и развития "Арцаха"" перекрыли бетонными блоками дорогу через Агдам в Ханкенди.

Согласно старой китайской пословице, все, что утоляет голод, является хорошей едой. Возможно, нам следует уточнить это, добавив, что любая дорога, приносящая пищу, является хорошей дорогой при условии, что она утоляет настоящий голод.

Расследование народного депутата Украины Владимира Крейденко ставит под сомнение эту версию. Он заказывал доставку мясных и рыбных блюд, сыров, десертов и других деликатесов на несколько корпоративов в Ханкенди - и не получил ни одного отказа. Все это предназначалось для потребления в "голодающем" "анклаве". Одновременно соцсети карабахцев пестрели фотографиями застолий и заездов из ресторанов, и люди на этих фото тоже не выглядели недоедающими.

27 июня это признал и Ширак Торосян, депутат от правящей партии Армении: "В "Арцахе" нет голода, не нужно сгущать краски". Это заявление соответствует позиции Еревана и большинства населения Армении, уставших от конфликта с Азербайджаном и связанной с ним зависимости от России", - пишет автор статьи.

Джеймс Уилсон поясняет, почему Европе следует активизировать в достижении мира на Южном Кавказе: "Ответ прост: прочный мир в регионе означает открытие новых транспортных коридоров для поставок энергоносителей из Азербайджана и движения товаров из Китая и других азиатских стран в обход России. Это положит конец энергетическому шантажу России и удешевит импорт товаров в Европу".