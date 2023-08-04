Армянская оккупация серьезно навредила экологии Карабаха

Экологии города Шуша и в целом экологии ныне освобожденных от оккупации территорий за период армянской оккупации был нанесен серьезный ущерб.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам, проходящем в Шуше.

"После освобождения территорий от оккупации начались восстановительные работы. Вот уже два года здесь ведутся работы по благоустройству, эти территории реконструируются. Министерством на постоянной основе проводятся соответствующие мониторинги. Проделанная работа налицо. Главная цель - восстановить и благоустроить эти земли", - сказал он.

Напомним, что в Шуше проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Наряду с проведенными работами и текущими вопросами, на заседании будут обсуждены вопросы биоразнообразия города Шуша, управления твердыми бытовыми отходами, строительными и свалочными отходами на освобожденных от оккупации территориях, охраны и расширения зеленых насаждений, экологической оценки проектов, реализуемых в Шуше, и другие вопросы.

Предыдущее заседание Рабочей группы по экологическим вопросам прошло в Зангилане 2 июня этого года.