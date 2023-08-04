Гражданское общество Азербайджана обращает внимание мирового сообщества на проблему разминирования

Представители гражданского общества Азербайджана направили обращение международной общественности с призывом использовать потенциал гуманитарного разминирования в процессе миростроительства, сообщает в пятницу Day.Az.

"Более 60 стран мира сегодня сталкиваются с минной угрозой. Азербайджан занимает одно из первых мест среди стран, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами. По предварительным данным, в период оккупации Армения установила на азербайджанских землях более 1 миллиона мин. Мы ощущаем реальную опасность, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. После 44-дневной войны 303 человека стали жертвами мин на освобожденных от оккупации территориях. Из них 55 человек погибли, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших 9 детей и подростков и 2 женщины. За период с 1991 года общее число пострадавших от мин, установленных Арменией, приближается к 3 400 человек", - говорится в обращении.

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