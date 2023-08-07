В будущем Азербайджан может участвовать в апстрим-проектах в других странах

4 августа Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Эта сделка, в первую очередь связана с масштабной разработкой газоконденсатного месторождения "Абшерон", сказал в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан. Министр экономики Азербайджана и председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров на церемонии подписания подчеркнул, что документ станет важным этапом в дальнейшем развитии проекта.

"По своему геологическому строению проект "Абшерон 2" схож с "Шахдениз 2". При этом находится это месторождение в более глубокой части Каспия, и его разработка требует больших капиталовложений и будет вестись с помощью роботизированных систем. После подписания в июле 2022 года соглашения по энергетике между Азербайджаном и ЕС, официальный Баку неоднократно фокусировал внимание на необходимости средств для апстрим проектов, то есть для добычи, чтобы обеспечить Европу необходимым количеством газа при расширении Южного газового коридора. По всей вероятности, европейские финансовые институты из-за ряда ограничений как со стороны акционеров, так и директив Европейской комиссии, касающихся традиционной энергетики, не смогли выделить требуемые средства на разработку "Абшерон 2". В связи с этим SOCAR и TotalEnergies решили для снижения рисков привлечь в проект "Абшерон" нового акционера. Замечу, что апстрим - наиболее прибыльный, но при этом наиболее рискованный сектор нефтяного бизнеса. Наилучшим кандидатом стала эмиратская ADNOC", - сказал эксперт.

По словам Ильхама Шабана, Азербайджаном подписаны 40 соглашений о долевом разделе добычи в нефтегазовой сфере, но арабских компаний в них до сих пор не было. ADNOC является основной компанией в эмирате Абу-Даби, ADNOC Onshore и ADNOC Offshore обеспечивают более 90 процентов добычи нефти в ОАЭ. Их суммарные мощности составляют около 150 миллионов тонн нефти в год.

Помимо участия в проекте "Абшерон", эмиратская компания получает возможность для развития своего бизнеса в области ветровой и солнечной энергетики в Азербайджане и расширения сотрудничества с SOCAR, отметил наш собеседник. Это взаимовыгодная сделка в сложившихся условиях для всех трех акционеров - и азербайджанской, и французской, и эмиратской компаний. Стороны, согласно Меморандуму также изучат потенциальные области сотрудничества в отношении возможностей инвестирования в нефтегазовый сектор в третьих странах, будут взаимодействовать в области возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных решений.

Что касается информации о возможности участия SOCAR в добыче в Абу-Даби, то, по мнению Шабана, это дело будущего, в настоящее же время имеются определенные препятствия.

"Надо учесть, что это Меморандум, а не юридически обязывающий документ. До сих пор меморандумы Госнефтекомпанией были подписаны с Газпромом, Роснефтью, Казмунайгазом, Узбекнефтегазом и госкомпанией Туркменистана. Однако ни один обозначенный в этих документах проект не доведен до коммерческого уровня. Почему? Во-первых, наша компания (или ее партнеры) пока не обладает всеми необходимыми технологиями. Во-вторых, у SOCAR нет для этого свободных средств, потому что с 2015 года она финансово участвует в масштабных инфраструктурных проектах. Кроме того, Госнефтекомпания имеет серьезные обязательства перед госбюджетом. Причем, независимо от цены нефти на мировом рынке. Не сомневаюсь, что при наличии свободного капитала SOCAR могла бы участвовать в проектах разработки углеводородов в других странах. Не сегодня, но в будущем, думаю, это станет возможным", - сказал Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева