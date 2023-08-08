Красному кресту не помешало бы интересоваться личностями армян, которых перевозит

После ареста Хачатряна армяне должны крепко задуматься о необходимости положительно ответить на неоднократные гуманные призывы Баку.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Депутат напомнил слова Президента Азербайджана о том, что сегодняшним сепаратистским деятелям могут быть сделаны послабления, если они добровольно оставят свои "посты", сдадутся и покаются. Обвинять Баку в похищении Хачатряна просто смешно, считает наш собеседник. Если бы Азербайджан планировал в зоне РМК этнические чистки, то не дал бы разрешения МККК перевозить людей и осуществлять гуманитарную деятельность.

"Неправильно устраивать вокруг ареста Хачатряна политическое шоу, пытаться представить его привлечение к следствию как олицетворение "геноцида", якобы готовящегося против армян Карабахского региона. Еще более возмутительна поддержка этих армянских инсинуаций со стороны других стран и международных организаций. Это откровенные двойные стандарты. Армяне должны понимать, что единственный выход для них - положительно ответить на предложение Баку о реинтеграции в соответствии с законами и Конституцией Азербайджана и как можно скорее приступить к этому процессу", - подчеркнул Гянджалиев.

По его словам, случившееся в декабре 1991 года в селе Мешали однозначно можно квалифицировать как геноцид. Хачатрян и его подельники устроили массовую бойню мирного населения на почве этнической ненависти. 25 азербайджанцев были убиты бандой Хачатряна только за то, что были азербайджанцами. Можно ли считать выдвинутые против него обвинения безосновательными?

"Армяне пытаются шантажировать Международный Комитет Красного Креста. МККК - единственная международная организация, которой Азербайджан после войны позволил работать на своих территориях. Армяне воспользовались этим в своих целях, полагая, что, проезжая через границу на автомобилях МККК, они смогут спокойно осуществлять незаконные действия и уходить от ответственности. Но они ошиблись. Я бы посоветовал МККК, вместо того, чтобы поддакивать армянам, обратить внимание на личности людей, которых они перевозят. Этой международной организации следовало бы сотрудничать с азербайджанской стороной", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева