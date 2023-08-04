https://news.day.az/politics/1586897.html Армяне вновь занимаются незаконными перевозками - под зорким взглядом миротворцев - ВИДЕО
Армяне вновь занимаются незаконными перевозками - под зорким взглядом миротворцев - ВИДЕО
Российские миротворцы продолжают сопровождать военные перевозки, осуществляемые армянскими незаконными вооруженными формированиями, сообщает в пятницу Day.Az.
На видео видно, как в очередной раз по дороге Ханкенди-Кяркиджахан-Хялфяли в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются перевозки средств обеспечения на боевые позиции армянских незаконных вооруженных формирований.
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