Армяне вновь занимаются незаконными перевозками

Российские миротворцы продолжают сопровождать военные перевозки, осуществляемые армянскими незаконными вооруженными формированиями, сообщает в пятницу Day.Az.

На видео видно, как в очередной раз по дороге Ханкенди-Кяркиджахан-Хялфяли в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются перевозки средств обеспечения на боевые позиции армянских незаконных вооруженных формирований.

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