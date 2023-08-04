https://news.day.az/politics/1586901.html Али Асадов выразил соболезнования Ираклию Гарибашвили
Али Асадов выразил соболезнования Ираклию Гарибашвили
4 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов отметил, что с чувством глубокой печали воспринял известие о человеческих жертвах при сходе оползня на западе Грузии, выразил глубокие соболезнования Гарибашвили.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре