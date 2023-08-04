Али Асадов выразил соболезнования Ираклию Гарибашвили

4 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов отметил, что с чувством глубокой печали воспринял известие о человеческих жертвах при сходе оползня на западе Грузии, выразил глубокие соболезнования Гарибашвили.