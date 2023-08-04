Азербайджан всегда поддерживал Пакистан в вопросе Кашмира.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе в ходе мероприятия, посвященного Дню солидарности с Кашмиром.

Он отметил, что Пакистан очень ценит эту позицию Азербайджана и рассчитывает на нее и в будущем.

"Азербайджан входит в число тех стран, которые всегда открыто поддерживали справедливое дело Джамму и Кашмира. Президент Азербайджана и правительство страны всегда выражали большую поддержку. И я хочу отметить, что во время визита премьер-министра Пакистана в июне в Баку Президент Ильхам Алиев выразил и подтвердил свою поддержку, поддержку правительства Азербайджана справедливому делу Джамму и Кашмира. Мы ценим эту поддержку", - сказал посол.

Он также добавил, что на сегодня из каждых восьми человек в Кашмире один является военнослужащим. Это самая напряженная территория в мире, сказал Билал Хайе.

Отметим, что за последние три десятилетия Азербайджан и Пакистан развили прочные межгосударственные отношения, которые переросли в стратегическое партнерство. Это партнерство основывается на взаимопонимании и сотрудничестве по различным международным вопросам.

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном характеризуются тесными политическими, экономическими и культурными связями. Теплые и дружественные отношения двух стран основаны на общих ценностях, интересах и взаимном уважении.