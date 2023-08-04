“В Шуше я глубже ощутил величие Победы в Карабахе”

Проживающий в Испании представитель рода Панахали хана - основателя Карабахского ханства, Гулам Акперов вместе с семьей совершил поездку в культурную столицу нашей страны - город Шуша.

В ходе поездки, организованной Государственным комитетом по работе с диаспорой, члены семьи Акперовых сначала посетили развалины дворца своего предка и улицу, носящую его имя, передает Day.Az.

Затем продолжатели ханского рода побывали на площади Базарбаши, Джыдыр дюзю, площади, где расположены "Расстрелянные скульптуры", месте подписания Шушинской декларации, в доме Хуршидбану Натаван, на "Роднике ханской дочери", в мавзолее Моллы Панаха Вагифа, у Гянджинских ворот, в мечети Юхары Говхарага, посетили "Иса Булагы" и другие достопримечательности.

Семья Акперовых была подробно проинформирована о работе по реконструкции и благоустройству, проводимой в Шуше, являющейся жемчужиной Карабаха.

Гулам Акперов отметил, что в Шуше глубже ощущает величие победы, одержанной нашим народом в Карабахе, и никогда не забудет этот день.

В интервью программе "Родина не далеко" Diaspor TV - канала Youtube комитета семья Акперовых поделилась чувством гордости, пережитой в городе Шуша, выразила признательность Победоносному Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей могучей армии, почтила память наших сынов, отдавших жизнь за Родину.