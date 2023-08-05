Миротворцы послали сепаратистов

Автор: Лейла Таривердиева

Сепаратисты пока не отказались от идеи прогуляться из Ханкенди к погранично-пропускному посту "Лачин". Эту идею они начали вынашивать еще в начале недели, но осуществить никак не могут - страх не позволяет. Это только в соцсетях они готовы отдать жизнь за "родину предков", а в реальности каждый хочет, чтобы это сделал кто-то другой.

Сепаратисты который день маются, делают шаг вперед и сразу отбегают на пять шагов назад. Делать заявления было легко, а вот как осуществить задуманное? Ведь для того, чтобы попасть к мосту Хакари, им придется выйти из зоны комфорта, то есть из зоны временной дислокации РМК. Внутри этой зоны они могут делать что угодно. Как раз накануне были распространены очередные доказательства наличия в зоне РМК незаконных армянских вооруженных формирований и покровительства им со стороны российских миротворцев. Так вот, во временно занимаемой РМК зоне армяне пользуются полной свободой преступных действий, но что будет, если придется выйти за ее пределы?

Помаявшись несколько дней, сепаратисты отправились в Ходжалы к штабу миротворцев с плакатом "Требуем Ленцова". Сепаратисты хотят получить гарантии безопасности во время их шествия к мосту Хакари. Проще говоря, чтобы миротворцы сопровождали их на БТР-ах с российскими флагами и помогли пройти по Лачинской дороге к месту назначения. Придумано оригинально, но, как всегда, глупо.

Опубликованное накануне видео со встречи сепаратистов с представителем миротворцев стало хитом в Телеграмм-каналах. Армяне выглядят смешно и жалко. Вышедший к ним военный предложил им представить свои требования в письменном виде, пообещав передать командованию. Оставалось добавить "в трех экземплярах", чтобы была полная аналогия с цитатой из фильма про Шурика. Военный разве что не смеялся, произнося свои фразы.

Время было позднее, при себе у сепаратистов бумаги с ручкой не нашлось, и они разошлись, сделав вид, что удовлетворены результатами "переговоров". А что еще оставалось? От них просто отделались, грубо говоря - послали, а они утерлись и пошли по указанному адресу.

Ответы командования армянам обещают предоставить в понедельник. Что может предложить РМК сепаратистам? Обговаривать этот вопрос с азербайджанской стороной бессмысленно, так как разрешения закупоривать дорогу орущими армянами никто не даст. Реально сопровождать сепаратистов к ППП и столкнуться с азербайджанскими военными? Миротворцы делают много глупого и неправильного, но это будет уже слишком, и в командовании это, думается, понимают. В очередной раз возвращаемся к инциденту 15 июня, уже создавшему РМК немало проблем. Зачем им новые?

То есть на понедельник армянам особо надеяться не стоит. В конце концов, Ленцов может "уехать", "заболеть", "быть занят", вопрос может затягиваться по сотне причин. А мы с нетерпением ждем новых видео от сепаратистов. Август - месяц дефицита интересных новостей, особенно из серии "нарочно не придумаешь".