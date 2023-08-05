Азербайджанская авиация поднята в небо

В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом подготовки на 2023 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты, передает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны.

Практические полеты выполняются после отработки летных навыков военных пилотов на самых современных тренажерах и доведения до экипажей правил безопасности.

По сценарию самолеты "Су-25ML", "Су-25" и "МиГ-29" выполняют задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.

В то же время в ходе учебно-тренировочных полетов молодые военные пилоты совершенствуют свои летные навыки на самолетах "L-39".

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки военных пилотов, успешно выполняются все поставленные задачи.