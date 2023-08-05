Али Асадов утвердил правила предоставления финансовой отчетности политической партии
Утверждены форма, содержание и порядок представления финансовой отчетности политической партии.
Как сообщает в субботу Day.Az, премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Обновленное положение разработано в соответствии с законом "О политических партиях", регламентирующим правовые и организационные вопросы, связанные с формой, содержанием и представлением финансовой отчетности политической партии.
Политическая партия составляет финансовую отчетность в соответствии с законом "О бухгалтерском учете" и "Порядком ведения бухгалтерского учета в политических партиях", утвержденном постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 30 августа 2013 года № 238.
Понятия, используемые в новом порядке, выражают значения, предусмотренные Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, законами "О политических партиях" и "О бухгалтерском учете", а также другими нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики.
Состав финансовой отчетности политической партии состоит из:
- отчета о финансовом положении (приложение № 1);
- отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности (приложение № 2);
- важной учетной политики и пояснительных записок.
Форма отчетов, предусмотренная выше, определяется приложениями № 1 и 2 к настоящему порядку.
Постановление распространяется на финансовую отчетность, составленную за 2023 год и последующие годы.
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