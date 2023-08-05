Какую информацию политические партии должны представить в ЦИК?

Стало известно, какая информация будет включена в отчет о финансовом положении политической партии.

Как сообщает в субботу Day.Az, это отражено в "Форме, содержании и порядке представления финансовой отчетности политической партии", утвержденной Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

Согласно порядку, в отчет о финансовом положении политической партии включается информация о:

- нематериальных активах;

- земле, зданиях и оборудовании;

- инвестициях в недвижимость;

- долгосрочной дебиторской задолженности;

- прочих долгосрочных активах;

- резервах;

- краткосрочной дебиторской задолженности;

- денежных средствах и их эквивалентах;

- других краткосрочных активах;

- резервном фонде;

- нераспределенной прибыли (невыплаченном убытке);

- обязательствах, создающих долгосрочные процентные расходы;

- долгосрочных оценочных обязательствах;

- долгосрочной кредиторской задолженности;

- прочих долгосрочных обязательствах;

- обязательствах, порождающих краткосрочные процентные расходы;

- краткосрочных оценочных обязательствах;

- обязательствах по налогам и другим обязательным платежам;

- краткосрочной кредиторской задолженности;

- прочих краткосрочных обязательствах.

В отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности политической партии включаются сведения о:

- доходах, в том числе членских взносах, пожертвованиях, государственной финансовой помощи;

- доходах от создания печатного медиа, в том числе от участия в печатных медиа;

- доходах от подготовки и продажи общественно-политических изданий, других пропагандистских и агитационных материалов;

- доходах по гражданско-правовым договорам, в том числе от использования и продажи своего имущества;

- имуществе, приобретенном в результате правопреемства или наследования (наследственный актив) ;

- иных доходах, не запрещенных законом;

- расходах, в том числе средствах, потраченных на текущую работу, понесенных на содержание и информационное обеспечение политической партии, на связи с общественностью и проведение выборов, выплатах местным (нижестоящим) организациям, проценты по кредитам, индивидуальные расходы, иные расходы, валовая прибыль (убыток).

В важную учетную политику и пояснительные записки входят:

- местонахождение штаб-квартиры политической партии (юридический адрес), а также данные о средней численности работников за отчетный период;

- информация, обеспечивающая раскрытие важных учетных политик, связанных с составлением финансовой отчетности (конкретные принципы, основания, условия и подходы, применяемые субъектами бухгалтерского учета при подготовке и представлении финансовой отчетности);

В связи с отчетом о финансовом положении предоставляется следующая информация:

- по разделам долгосрочные и краткосрочные активы - стоимость активов на начало и конец отчетного и предыдущего периода, а также сведения об их движении;

- по разделам чистые активы (капитал) - стоимость чистых активов (капитала) на начало и конец отчетного периода и предыдущего периода, а также сведения об их движении;

- по разделам долгосрочные и краткосрочные обязательства - стоимость обязательств на начало и конец отчетного периода и предыдущего периода, а также сведения об их движении;

В связи с отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности предоставляются следующие сведения:

- сведения о видах и суммах доходов отдельно по доходам, полученным в отчетном периоде и предыдущем периоде;

- сведения о направлениях и суммах расходов отдельно по суммам, израсходованным за отчетный период и предыдущий период.

На основании обращения Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики политическая партия должна представить дополнительную информацию и документы о финансово-хозяйственной деятельности.