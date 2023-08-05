Какую информацию политические партии должны представить в ЦИК?
Стало известно, какая информация будет включена в отчет о финансовом положении политической партии.
Как сообщает в субботу Day.Az, это отражено в "Форме, содержании и порядке представления финансовой отчетности политической партии", утвержденной Кабинетом министров Азербайджанской Республики.
Согласно порядку, в отчет о финансовом положении политической партии включается информация о:
- нематериальных активах;
- земле, зданиях и оборудовании;
- инвестициях в недвижимость;
- долгосрочной дебиторской задолженности;
- прочих долгосрочных активах;
- резервах;
- краткосрочной дебиторской задолженности;
- денежных средствах и их эквивалентах;
- других краткосрочных активах;
- резервном фонде;
- нераспределенной прибыли (невыплаченном убытке);
- обязательствах, создающих долгосрочные процентные расходы;
- долгосрочных оценочных обязательствах;
- долгосрочной кредиторской задолженности;
- прочих долгосрочных обязательствах;
- обязательствах, порождающих краткосрочные процентные расходы;
- краткосрочных оценочных обязательствах;
- обязательствах по налогам и другим обязательным платежам;
- краткосрочной кредиторской задолженности;
- прочих краткосрочных обязательствах.
В отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности политической партии включаются сведения о:
- доходах, в том числе членских взносах, пожертвованиях, государственной финансовой помощи;
- доходах от создания печатного медиа, в том числе от участия в печатных медиа;
- доходах от подготовки и продажи общественно-политических изданий, других пропагандистских и агитационных материалов;
- доходах по гражданско-правовым договорам, в том числе от использования и продажи своего имущества;
- имуществе, приобретенном в результате правопреемства или наследования (наследственный актив) ;
- иных доходах, не запрещенных законом;
- расходах, в том числе средствах, потраченных на текущую работу, понесенных на содержание и информационное обеспечение политической партии, на связи с общественностью и проведение выборов, выплатах местным (нижестоящим) организациям, проценты по кредитам, индивидуальные расходы, иные расходы, валовая прибыль (убыток).
В важную учетную политику и пояснительные записки входят:
- местонахождение штаб-квартиры политической партии (юридический адрес), а также данные о средней численности работников за отчетный период;
- информация, обеспечивающая раскрытие важных учетных политик, связанных с составлением финансовой отчетности (конкретные принципы, основания, условия и подходы, применяемые субъектами бухгалтерского учета при подготовке и представлении финансовой отчетности);
В связи с отчетом о финансовом положении предоставляется следующая информация:
- по разделам долгосрочные и краткосрочные активы - стоимость активов на начало и конец отчетного и предыдущего периода, а также сведения об их движении;
- по разделам чистые активы (капитал) - стоимость чистых активов (капитала) на начало и конец отчетного периода и предыдущего периода, а также сведения об их движении;
- по разделам долгосрочные и краткосрочные обязательства - стоимость обязательств на начало и конец отчетного периода и предыдущего периода, а также сведения об их движении;
В связи с отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности предоставляются следующие сведения:
- сведения о видах и суммах доходов отдельно по доходам, полученным в отчетном периоде и предыдущем периоде;
- сведения о направлениях и суммах расходов отдельно по суммам, израсходованным за отчетный период и предыдущий период.
На основании обращения Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики политическая партия должна представить дополнительную информацию и документы о финансово-хозяйственной деятельности.
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