Дорога к неизбежной реинтеграции армян Карабаха уже проложена

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Президенту Азербайджана всегда есть, что сказать. Он неоднократно говорил армянам Карабаха о той модели, которая поставит долгожданную точку в затянувшейся одиссее с их интеграцией в азербайджанское общество.

Уверен, что армяне Карабаха прекрасно слышат Президента Азербайджана. Они не могут не знать, что в отличие от властей Армении он не бросается словами, не дает иллюзорных обещаний. Он всегда стоит за своим словом и действует в той конфигурации, которая может в скором времени привести к развязке. Той развязке, от которой получит пользу и само армянское меньшинство Карабахского региона.

По большому счету, развязка уже достигнута, хотя полевые командиры, террористические группировки, остающиеся в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента, и не хотят расставаться с преференциями, которые за ними закреплены. Они являются марионетками в руках политических, диаспоральных и церковных армянских кругов и существуют за их счет. Им не с руки терять свое преимущественное положение, поэтому они продолжают держать соплеменников в заложниках, "воспитывают" их, наказывают, ставят в зависимость от себя, принимают за них решения.

Президент Ильхам Алиев не раз советовал сепаратистам осознать реалии и предупреждал, что если те продолжат упорствовать в желании развернуть процессы вспять, у Баку на этот случай имеется четкий алгоритм разрешения финальной части проблемы. Сама по себе проблема нашла свое решение давно, в ноябре 2020 года, когда Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне. Теперь пришло время поставить окончательную точку.

Простые армяне, живущие сегодня в зоне РМК, должны осознать свою ответственность перед своими детьми, перед будущими поколениями, понять, что повернуть процессы никому не удастся. Азербайджан уже решил проблему на 99 процентов, и те потуги, которые делаются сегодня различными арутюнянами, бабаянами, варданянами, только усугубляют ситуацию для самих армян. Это дорога в никуда.

Сепаратисты и Ереван упорствуют, потому что чувствуют поддержку. Европа и весь мир должны знать, что продолжение этой сепаратистской вакханалии - очень болезненная линия, которая может привести армян к новым потерям и разочарованиям. И чтобы этого не случилось, армянам следует прислушаться к Президенту Ильхаму Алиеву, а их покровителям, если они действительно желают добра армянскому народу, замолчать и отойти в сторону. Президент Азербайджана сегодня фактически является лидером региона, а не только нашей страны. Регион давно готов к тому, чтобы открыться для мирового сообщества, дать новые всходы, возможности для новых интеграционных проектов. Азербайджан имеет в этом плане большой опыт и демонстрирует высокую результативность. Единственное, что тормозит выход региона на новый этап развития, это армянский сепаратизм и реваншизм, подпитываемый поддержкой из вне.

В недавнем интервью Евроньюс Президент Ильхам Алиев не случайно обратился к мировым кругам, демонстрирующим избирательность в подходе к аналогичным проблемам в разных странах. Действительно, почему в отношении Грузии, Украины, Молдовы западные круги занимают одну позицию, осуждая сепаратизм, а в отношении Азербайджана применяют другую тактику. Это позорная тактика. Эта тактика стала причиной Второй карабахской войны. Азербайджану пришлось самому принудить армянскую сторону к исполнению тех обязательств, которые вытекают из четырех известных резолюций Совета безопасности ООН. Мировое сообщество, международные организации и политики, которые сегодня ежечасно напоминают Баку о решении ЕСПЧ относительно Лачинской дороги, за тридцать лет ни разу не указали Армении на необходимость выполнения этих требований. Азербайджану пришлось взвалить тяжесть этой задачи на свои плечи.

В подходах к теме сепаратизма в мире должен существовать определенный стандарт. Президент не случайно напомнил о многомиллионной Каталонии, сепаратистские устремления которой решительно подавляются с участием европейских структур. Совершенно непонятно, почему должны иметь право самоопределяться несколько десятков тысяч армян, проживающих в Азербайджане в то время, как армянство уже сто лет назад самоопределилось и имеет свое государство в лице Армении. Не хотят жить в составе Азербайджана? На здоровье, дороги открыты. Мы за то, чтобы у людей был свободный выбор.

Всех же остальных ждет реинтеграция. Имеется готовая модель реинтеграции, которая после окончания войны понемногу начала внедряться, и простые армяне Карабаха участвовали в этом процессе. Подчеркну - в повестке взаимодействия Баку с армянским меньшинством Карабаха нет никакой политической составляющей, это сугубо гуманитарная повестка с социокультурными элементами. Само собой, власти и народ Азербайджана будут помогать армянскому меньшинству в процессе реинтеграции в азербайджанское общество по всем направлениям, в формировании местных органов власти и так далее. Это непростой процесс, он имеет свои сложности, но все вопросы разрешимы. Жили же армяне благополучно в составе Азербайджана до конфликта. Жили даже по многим показателям лучше, чем другие регионы республики, имели более широкие возможности и более высокие доходы. Сегодня у армян есть возможность показать свою дееспособность, живя на этой земле в качестве граждан независимой Азербайджанской Республики. А кто этого не желает, пожалуйста, дорога открыта - они могут покинуть Азербайджан.

Мы реалисты и понимаем, что в Карабахе проживает большое количество людей, совершивших преступления против азербайджанского народа в годы Первой карабахской войны. Это большая часть мужчин из старшего поколения уроженцев Карабаха. Тем, кто имел отношение к геноциду, конечно, не стоит рассчитывать на прощение. Таким, как Вагиф Хачатрян, например. Они должны понести наказание. Участь остальных же может быть смягчена в случае демонстрации ими доброй воли и раскаяния. Невозможность сосуществования армян и азербайджанцев - это миф. Он был развеян, когда строилась новая Лачинская дорога. Президент в интервью Евроньюс как раз коснулся этого факта. Местные армяне и азербайджанские строители наладили отношения, нормально общались без присутствия российских миротворцев. Если бы этому процессу не помешали, сегодня, думаю, ситуация в зоне РМК была бы иной. Но некоторые силы и стороны, причастные к процессам, заволновались, реинтеграция в действии напугала их. И появились варданяны, инициативы так называемых миротворцев и так далее.

Президент Ильхам Алиев во всех вопросах принципиален и четок. Его подходы, отразившиеся в интервью Евроньюс, полностью охватили всю проблематику повестки и дают четкие направления действий. Теперь слово за теми, кто артачится и выбирает очень извилистую дорогу к непонятной цели. Хотя существует прямая и ровная дорога к неизбежной реинтеграции армян Карабаха, которую проложил Азербайджан. Думаю, этот вопрос скоро найдет свое разрешение.