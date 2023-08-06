Дорога к неизбежной реинтеграции армян Карабаха уже проложена – АКТУАЛЬНО от Тофика Аббасова
Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик
Президенту Азербайджана всегда есть, что сказать. Он неоднократно говорил армянам Карабаха о той модели, которая поставит долгожданную точку в затянувшейся одиссее с их интеграцией в азербайджанское общество.
Уверен, что армяне Карабаха прекрасно слышат Президента Азербайджана. Они не могут не знать, что в отличие от властей Армении он не бросается словами, не дает иллюзорных обещаний. Он всегда стоит за своим словом и действует в той конфигурации, которая может в скором времени привести к развязке. Той развязке, от которой получит пользу и само армянское меньшинство Карабахского региона.
По большому счету, развязка уже достигнута, хотя полевые командиры, террористические группировки, остающиеся в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента, и не хотят расставаться с преференциями, которые за ними закреплены. Они являются марионетками в руках политических, диаспоральных и церковных армянских кругов и существуют за их счет. Им не с руки терять свое преимущественное положение, поэтому они продолжают держать соплеменников в заложниках, "воспитывают" их, наказывают, ставят в зависимость от себя, принимают за них решения.
Президент Ильхам Алиев не раз советовал сепаратистам осознать реалии и предупреждал, что если те продолжат упорствовать в желании развернуть процессы вспять, у Баку на этот случай имеется четкий алгоритм разрешения финальной части проблемы. Сама по себе проблема нашла свое решение давно, в ноябре 2020 года, когда Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне. Теперь пришло время поставить окончательную точку.
Простые армяне, живущие сегодня в зоне РМК, должны осознать свою ответственность перед своими детьми, перед будущими поколениями, понять, что повернуть процессы никому не удастся. Азербайджан уже решил проблему на 99 процентов, и те потуги, которые делаются сегодня различными арутюнянами, бабаянами, варданянами, только усугубляют ситуацию для самих армян. Это дорога в никуда.
Сепаратисты и Ереван упорствуют, потому что чувствуют поддержку. Европа и весь мир должны знать, что продолжение этой сепаратистской вакханалии - очень болезненная линия, которая может привести армян к новым потерям и разочарованиям. И чтобы этого не случилось, армянам следует прислушаться к Президенту Ильхаму Алиеву, а их покровителям, если они действительно желают добра армянскому народу, замолчать и отойти в сторону. Президент Азербайджана сегодня фактически является лидером региона, а не только нашей страны. Регион давно готов к тому, чтобы открыться для мирового сообщества, дать новые всходы, возможности для новых интеграционных проектов. Азербайджан имеет в этом плане большой опыт и демонстрирует высокую результативность. Единственное, что тормозит выход региона на новый этап развития, это армянский сепаратизм и реваншизм, подпитываемый поддержкой из вне.
В недавнем интервью Евроньюс Президент Ильхам Алиев не случайно обратился к мировым кругам, демонстрирующим избирательность в подходе к аналогичным проблемам в разных странах. Действительно, почему в отношении Грузии, Украины, Молдовы западные круги занимают одну позицию, осуждая сепаратизм, а в отношении Азербайджана применяют другую тактику. Это позорная тактика. Эта тактика стала причиной Второй карабахской войны. Азербайджану пришлось самому принудить армянскую сторону к исполнению тех обязательств, которые вытекают из четырех известных резолюций Совета безопасности ООН. Мировое сообщество, международные организации и политики, которые сегодня ежечасно напоминают Баку о решении ЕСПЧ относительно Лачинской дороги, за тридцать лет ни разу не указали Армении на необходимость выполнения этих требований. Азербайджану пришлось взвалить тяжесть этой задачи на свои плечи.
Будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
В подходах к теме сепаратизма в мире должен существовать определенный стандарт. Президент не случайно напомнил о многомиллионной Каталонии, сепаратистские устремления которой решительно подавляются с участием европейских структур. Совершенно непонятно, почему должны иметь право самоопределяться несколько десятков тысяч армян, проживающих в Азербайджане в то время, как армянство уже сто лет назад самоопределилось и имеет свое государство в лице Армении. Не хотят жить в составе Азербайджана? На здоровье, дороги открыты. Мы за то, чтобы у людей был свободный выбор.
Всех же остальных ждет реинтеграция. Имеется готовая модель реинтеграции, которая после окончания войны понемногу начала внедряться, и простые армяне Карабаха участвовали в этом процессе. Подчеркну - в повестке взаимодействия Баку с армянским меньшинством Карабаха нет никакой политической составляющей, это сугубо гуманитарная повестка с социокультурными элементами. Само собой, власти и народ Азербайджана будут помогать армянскому меньшинству в процессе реинтеграции в азербайджанское общество по всем направлениям, в формировании местных органов власти и так далее. Это непростой процесс, он имеет свои сложности, но все вопросы разрешимы. Жили же армяне благополучно в составе Азербайджана до конфликта. Жили даже по многим показателям лучше, чем другие регионы республики, имели более широкие возможности и более высокие доходы. Сегодня у армян есть возможность показать свою дееспособность, живя на этой земле в качестве граждан независимой Азербайджанской Республики. А кто этого не желает, пожалуйста, дорога открыта - они могут покинуть Азербайджан.
Мы реалисты и понимаем, что в Карабахе проживает большое количество людей, совершивших преступления против азербайджанского народа в годы Первой карабахской войны. Это большая часть мужчин из старшего поколения уроженцев Карабаха. Тем, кто имел отношение к геноциду, конечно, не стоит рассчитывать на прощение. Таким, как Вагиф Хачатрян, например. Они должны понести наказание. Участь остальных же может быть смягчена в случае демонстрации ими доброй воли и раскаяния. Невозможность сосуществования армян и азербайджанцев - это миф. Он был развеян, когда строилась новая Лачинская дорога. Президент в интервью Евроньюс как раз коснулся этого факта. Местные армяне и азербайджанские строители наладили отношения, нормально общались без присутствия российских миротворцев. Если бы этому процессу не помешали, сегодня, думаю, ситуация в зоне РМК была бы иной. Но некоторые силы и стороны, причастные к процессам, заволновались, реинтеграция в действии напугала их. И появились варданяны, инициативы так называемых миротворцев и так далее.
Президент Ильхам Алиев во всех вопросах принципиален и четок. Его подходы, отразившиеся в интервью Евроньюс, полностью охватили всю проблематику повестки и дают четкие направления действий. Теперь слово за теми, кто артачится и выбирает очень извилистую дорогу к непонятной цели. Хотя существует прямая и ровная дорога к неизбежной реинтеграции армян Карабаха, которую проложил Азербайджан. Думаю, этот вопрос скоро найдет свое разрешение.
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