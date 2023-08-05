Новая провокация армян в Лачине

В Лачине продолжается армянская провокация.

Как сообщает в субботу Day.Az, Армения продолжает провокации на въезде с противоположной стороны пункта пропуска "Лачин" на государственной границе.

Автомобильный караван, перевозивший "гуманитарный груз" армянским жителям, проживающим в Карабахском экономическом районе Азербайджана, без согласования с азербайджанской стороной, с 26 июля остановился у перевала с противоположной стороны пункта пропуска "Лачин" на государственной границе.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.