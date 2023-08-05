https://news.day.az/politics/1587159.html Фидан и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Фидан и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщили в МИД Турции.
Согласно информации, в ходе разговора обсуждались события на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в этих рамках, возобновление Черноморской зерновой инициативы, безопасность Черного моря и расширение НАТО.
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