Фидан и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщили в МИД Турции.

Согласно информации, в ходе разговора обсуждались события на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в этих рамках, возобновление Черноморской зерновой инициативы, безопасность Черного моря и расширение НАТО.