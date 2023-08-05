Просыпаюсь утром рано - нет Никола Пашиняна: мечта армянских "реваншистов"

Автор: Акпер Гасанов

Просыпаюсь утром рано- нет Луиса Корвалана. Эти строки сатирического стихотворения неизвестного автора, посвященные генсеку Коммунистической партии Чили, были очень популярны в СССР. Судя по всему, в современной Армении есть те, кто мечтает сделать популярным иной стих: "просыпаюсь утром рано- нет Никола Пашиняна". Кто те, кто дал волю такого рода фантазиям? Естественно, это так называемые "реваншисты".

Итак, Республиканская партия Армении (РПА) во главе с экс-президентом Сержем Саргсяном день и ночь работает над свержением премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель молодежного крыла РПА Генрих Даниелян. "Уверяю вас, что в обозримом будущем мы будем и участниками, и свидетелями событий, которые отнимут власть у Никола", - заявил сторонник Саргсяна, не приводя каких-либо подробностей.

Собственно, ничего удивительного в этом нет. Как в том, что РПА, лидер коего был отправлен на свалку истории именно Пашиняном, спит и видит свой "реванш". Так и в том, что никаких подробностей плана по достижению поставленной цели РПА-сты не приводят. Да и как говорить подробно о том, что представляет собой всего лишь их влажные мечты?! Языком мести- не мешки ворочать.

С другой стороны, это уже не первая такая угроза в адрес действующего премьер-министра РА за последнее время. В конце июля в Ереване прошла пресс-конференция представителей так называемого "Союза добровольцев, ополченцев и резервистов" Армении, в ходе которой они заявили о готовности вынудить правительство Пашиняна уйти в отставку.

Кто все эти люди? Офицеры, генералы, полковники, как они сами о себе заявляли. Странно, что не было среди них генералиссимусов, адмиралов, летчиков-космонавтов. В любом случае, планы тогда были объявлены просто утопические. "Мы будем защищать нашу Родину вместе с солдатами и постараемся освободить наши оккупированные территории", утверждали члены армянского Союза, уж больно сильно напоминающего созданный Остапом Бендером "Союз меча и орала".

Осталось только узнать, что эти армянские офицеры также собирают взносы на помощь голодающим детям и что на некой конспиративной квартире им был показан "отец армянской демократии и особо приближенная к императору", поедающий холодную телятину- вот тогда сходство было бы полным. Но и без того то шоу было достойно лучших цирковых арен Армении.

Потому, что возник вопрос- кто мешал этим генералам и офицерам защищать то, что они называют родиной в ходе 44-дневной войны? Что до армянских "оккупированных" территорий, то в условиях взаимного признания границ рассуждать на эту тему можно с таким же "успехом", как и о колонизации Марса Сержем Саргсяном, Робертом Кочаряном и прочими "реваншистами", которые явно игнорируют реальность.

А она такова, что правящий в Армении "Гражданский договор" победил бы на парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом на пресс-конференции сообщил директор армянского представительства GALLUP International association Арам Навасардян, комментируя итоги проведенного опроса. Были приведены конкретные цифры, свидетельствующие о крахе надежд "реваншистов".

Итак, за "ГД" отдали бы голоса 13,3% опрошенных, за блок "Армения" - 3,8%, за "Процветающую Армению" - 1,8%, "Честь имею" - 1,5%, "Общественный голос" - 1,2%, столько же за "Республику". Чтобы было более понятно напомню, что блок "Армения"- это возглавляемый Робертом Кочаряном союз двух партий ("Дашнакцутюн" и "Возрожденная Армения").

Да, пашиняновский "ГД" очень сильно растерял популярность по сравнению с внеочередными парламентскими выборами, состоявшимися в июне 2021 года. Тогда за "ГД" проголосовало 53.92% пришедших на избирательные участки граждан РА. Но, блок "Армения" на тех выборах получил 21,04 % голосов. Как видим, у них тоже провал за два года. Причем, настолько кошмарный, что сейчас блок "Армения" даже в парламент РА не прошел бы.

Собственно, туда никто бы не попал, кроме "ГД". В том числе и "Честь имею" Артура Ванецяна- Сержа Саргсяна. Их рейтинг находится в пределах арифметической погрешности. Так что, свергать Никола Пашиняна армянские "реваншисты" могут только у себя на кухне, в рамках разлития и потребления коньяка. Соответственно, модной остается иной вариант советской сатиры про Корвалана. Тот, в котором поется: "Мы проснулись утром рано- нету Сержа Саргсяна".