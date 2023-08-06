Панармянский страх утраты государства: время - лучший оценщик

Автор: Акпер Гасанов

Весомость любых исторических событий максимально осознается не сразу, а спустя годы. Победу в 44-дневной войне, конечно же, также имеет смысл оценивать сквозь призму времени и текущих событий. Начну с того, что происходит сейчас. В Гюмри, где расположена российская военная база, решили провести Восьмые Панармянские игры. Что это такое? Очередная, традиционная армянская профанация.

Официально она называется соревнованиями, в которых участвуют спортсмены-армяне всего мира. Впервые это общеармянское шоу состоялось в 1999 году. Его целью является объединение армян из разных стран посредством спорта, укрепление связей между Арменией и армянской диаспорой. В общем, имеет место микст двух известных лозунгов: "армяне всех стран, объединяйтесь" и "главное не победа- главное участие".

В реальности же, это чистой воды политическое, пропагандистское шоу, нужное руководству РА. Начнем с того, что Армения, за все годы своей независимости ни разу не была местом проведения по-настоящему грандиозных спортивных событий. В Азербайджане же, напомню, прошли первые в истории Европейские Игры, Исламские Игры, финал Лиги Европы по футболу. В общем, не имея возможности провести что-то грандиозное, в РА проводят междусобойчик с помпезным названием.

Кроме того, руководство РА сейчас, как никогда ранее, заинтересовано в том, чтобы показать свой авторитет среди армянской диаспоры. Армянская диаспора, в своем большинстве, жаждет новой войны с Азербайджаном, требуя от премьер-министра соседней страны решимости в достижении их, представителей диаспоры, целей. Воевать сами, конечно же, представителям диаспоры не хочется. Они понимают все огромные риски. Но вот требовать войны от Пашиняна, сидя в Марселе или в Калифорнии, это можно.

Вот и приходится Пашиняну как-то выкручиваться из этой ситуации. Попытка эта, на сей раз, носила спортивно-объединительный характер. Выбор места проведения Панармянских игр был не случаен. Ведь, Гюмри был отправной точкой протестного движения против премьерства Сержа Саргсяна. Отсюда 31 марта Пашинян вместе с активистами начал шествие пешком, дойдя до армянской столицы.

Правда на сей раз что-то пошло не так. В ходе мероприятия один из гостей вышел с плакатом "Предатель" к трибуне, где находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также его свита. Но, этот инцидент не помешал Николу Воваевичу толкнуть духоподъемную речь. "Этот праздник, прежде всего, в память обо всех наших погибших, потому что он демонстрирует нашу волю, волю армянского народа, волю Республики Армения преодолевать и жить", заявил он.

Вроде как люди собрались посмотреть на состязания атлетов, а не панихиду слушать. Но, Пашинян не был бы Пашиняном, если бы и спорт не пытался политизировать. Правда, он так и не объяснил, кто лишал жителей РА возможности жить. Наоборот было, да. Жители РА были участниками Первой Карабахской войны и 44-дневной войны. Целью которой был вовсе не олимпийский лозунг, а оккупация азербайджанских земель.

И в этой связи я прекрасно помню, какие легенды о самих себе слагали армяне в период, когда РА удерживала под оккупацией 20% территорий нашей страны. в частности в августе 2014 года, то есть даже до краткосрочной войны 2016 года, в РА публиковались мифы и легенды, выдаваемые за реалии. В частности, на сайте news.am появилась куцая информашка "Армянский солдат рассказал о бое с диверсантами" в видеосюжете про так называемую "армию обороны Нагорного Карабаха".

"Во время предпринятой противником очередной диверсионной вылазки рядовой Норайр Микаэлович Камалян, будучи без оружия, неожиданно попал в окружение вооруженной до зубов азербайджанской группы. Оказавшись с ними лицом к лицу, он, не теряя времени, набросился на них. Вступив в рукопашный бой, он нанес им ощутимый урон. Несмотря на это, противники успели выстрелить в него. А Камалян продолжал драться врукопашную, успел выхватить у противника их снаряжение и убежать", говорилось в той сказке, рассказанной армянским СМИ.

Осенью 2020 года весь мир увидел, как заканчиваются боевые столкновения между азербайджанскими и армянскими военнослужащими. Цифра в 11.000 дезертиров в армянской армии - яркий пример способности противника совершать такие спринтерские забеги на "заранее подготовленные позиции", которые не снились и участникам нынешних Панармянских игр.

Но именно благодаря таким экскурсам в совсем недавнее прошлое мы можем понять, насколько грандиозной была наша победа в 44-дневной войне. И то, что сейчас премьер-министр РА, который верещал ранее о том, что "Карабах-это Армения и точка", теперь вынужден признавать территориальную целостность Азербайджана- тоже важный эпизод нашей великой победы.

"Мы вступаем в исторический период, в котором наша воля к государству должна оставаться непоколебимой, наш менталитет превращения родины в государство", изрек Пашинян на политико-спортивном шоу в Гюмри. Да, перед нами пример того, что даже он рассуждает об армянской государственности, как о том, что еще предстоит построить. И это - спустя три с лишним десятка лет с момента обретения независимости Армении! Которые, получается, были потрачены на воспетый еще Высоцким, бег на месте. Такие вот они, армянские реалии. И их не изменить посредством Панармянских игр.