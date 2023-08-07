На заседании правительства Турции обсудят нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Сегодня состоится заседание правительства Турции.

Как передает Day.Az, на заседании под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана будут обсуждаться вопросы внутренней и внешней политики.

Одной из тем, которая будет обсуждаться на заседании, станет визит президента России Владимира Путина в Турцию. В повестку встречи будут включены ситуация на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Среди основных тем обсуждения также будут возрождение черноморской зерновой инициативы, а также последовательные нападки на Коран в некоторых западных странах, в частности в Швеции, и борьба с терроризмом.

Кроме этого, будет предоставлена ​​информация о работах, проделанных в провинции Кахраманмараш за последние шесть месяцев после землетрясения.