НПО Азербайджана отвечают на экотеррор Армении

Ряд неправительственных организаций Азербайджана распространили заявление в связи с созданием коалиции под названием "Environmental Protection First", сообщает в понедельник Day.Az.

"Мы, неправительственные организации Азербайджана, выражаем глубокую обеспокоенность тем, что экономическая деятельность, усиливающаяся грубым нарушением экологических норм и стандартов в горнодобывающей промышленности Армении, приведет к катастрофе всего региона Южного Кавказа с населением более 15 миллионов человек, и объявляем о создании коалиции под названием "Environmental Protection First", чтобы объединить усилия в борьбе с этим.

Отсутствие ответа Никола Пашиняна на вопросы касательно проблем, поднятых гражданским обществом Азербайджана в адресованном лично премьер-министру Армении открытом письме о создании условий для приезда международных экспертов в Армению и оценки ситуации на месте, игнорирование обращений зарубежных НПО аналогичного содержания, обуславливает создание этой коалиции", - говорится в заявлении.

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