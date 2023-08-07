Община Западного Азербайджана критикует Пашиняна

Община Западного Азербайджана осудила ложные высказывания Пашиняна, сообщает в понедельник Trend.

"Община Западного Азербайджана - организация, представляющая изгнанных из Армении азербайджанцев и отстаивающая их право на возвращение, решительно осуждает очередные ложные высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как видно из видеозаписи, опубликованной несколько дней назад, на пресс-конференции 25 июля 2023 года Пашинян заявил о "добровольном уходе" из Армении азербайджанцев, которым к тому же якобы была выплачена "компенсация".

Категорически опровергаем утверждение о том, что азербайджанцы, изгнанные из Армении, получили компенсацию в обмен на отказ от права на возвращение. Мы твердо стоим на своем требовании обеспечить наше право вернуться на наши исконные земли в Армении", - говорится в заявлении Общины.

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