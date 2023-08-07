https://news.day.az/politics/1587404.html Хакан Фидан о мире между Азербайджаном и Арменией
Хакан Фидан о мире между Азербайджаном и Арменией
Процесс нормализации на Ближнем Востоке и Южном Кавказе ускорился.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на церемонии открытия "14-й конференции послов" в Анкаре.
"Для обеспечения стабильности, благополучия и безопасности на Южном Кавказе важно, чтобы процесс нормализации турецко-армянских и азербайджано-армянских отношений продвигался параллельно", - отметил он.
Ранее мы писали о том, что Фидан и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
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