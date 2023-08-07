Хакан Фидан о мире между Азербайджаном и Арменией

Процесс нормализации на Ближнем Востоке и Южном Кавказе ускорился.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на церемонии открытия "14-й конференции послов" в Анкаре.

"Для обеспечения стабильности, благополучия и безопасности на Южном Кавказе важно, чтобы процесс нормализации турецко-армянских и азербайджано-армянских отношений продвигался параллельно", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что Фидан и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.