Азербайджанская армия входит в число сильнейших в мире

Азербайджанская и турецкая армии входят в число сильнейших в мире.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, исследовательская компания Global Firepower опубликовала список сильнейших армий мира на 2023 год.

При определении данного списка учитывались многие факторы, такие как численность военнослужащих, мобильность и технологическое развитие.

Азербайджан и Турцию также включили в этот список.

Таким образом, Азербайджан занял 57-е место в списке, а Турция -11-е.