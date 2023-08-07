https://news.day.az/politics/1587457.html Азербайджанская армия входит в число сильнейших в мире
Азербайджанская армия входит в число сильнейших в мире
Азербайджанская и турецкая армии входят в число сильнейших в мире.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, исследовательская компания Global Firepower опубликовала список сильнейших армий мира на 2023 год.
При определении данного списка учитывались многие факторы, такие как численность военнослужащих, мобильность и технологическое развитие.
Азербайджан и Турцию также включили в этот список.
Таким образом, Азербайджан занял 57-е место в списке, а Турция -11-е.
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