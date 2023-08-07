ВС Азербайджана перехватили армянский квадрокоптер

7 августа примерно в 13:30 квадрокоптер "DJI Mavic 3" вооруженных сил Армении предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии, расположенными напротив направления села Зод Басаркечарского района.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Квадрокоптер, обнаруженный в результате бдительности подразделений ВС Азербайджана, был посажен специальными техническими средствами и перехвачен.