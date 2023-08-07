https://news.day.az/politics/1587462.html ВС Азербайджана перехватили армянский квадрокоптер
ВС Азербайджана перехватили армянский квадрокоптер
7 августа примерно в 13:30 квадрокоптер "DJI Mavic 3" вооруженных сил Армении предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии, расположенными напротив направления села Зод Басаркечарского района.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Квадрокоптер, обнаруженный в результате бдительности подразделений ВС Азербайджана, был посажен специальными техническими средствами и перехвачен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре