Агентство по разминированию рассказало об успехах за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в ходе операций по разминированию, проведенных с 31 июля по 6 августа 2023 года в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Кяльбаджаре, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 194 противопехотные, 30 противотанковых мин и 97 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 363,02 гектара.