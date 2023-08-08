Миротворцы отказали армянам, но…

Автор: Лейла Таривердиева

Как и обещали армянам миротворцы, в понедельник, 7 августа, руководство РМК ответило на послание сепаратистов, переданное в субботу. Напомним, что в своем письме армяне просили миротворцев предоставить им гарантии безопасности во время шествия к погранично-пропускному пункту "Лачин".

Эта провокация уже неделю планируется и анонсируется, но осуществить ее армяне никак не решаются. Последней надеждой была возможность договориться с российскими миротворцами. В конце концов, те сопровождают их военные перевозки между незаконными позициями внутри зоны своего временного размещения, оберегают во время строительства незаконных постов и окопов. Неудивительно, что сепаратисты требовали какого-то содействия и в этом вопросе, надеясь, что РМК пойдет на это хотя бы назло Баку и чтобы показать взявшим в оборот Ереван европейцам, что по эту сторону границы они, то бишь россияне, хозяева.

Как сообщают армянские СМИ, заместитель командующего миротворческим контингентом РФ в Карабахском регионе Сазонов ответил сепаратистам, что миротворцы не могут сопровождать автоколонну с протестующими до погранпункта "Лачин", потому что это не входит в их обязанности.

Одним словом, эффектного эскорта не будет. РМК уже оказал армянам достаточно эскорт-услуг - с него хватит.

Одновременно с ответом Сазонова было опубликовано и само письмо сепаратиста Осипяна. Это послание вполне может послужить для постановки диагноза. Писал его человек явно нездоровый, или же группа нездоровых людей. Лучше бы миротворцы не давали армянам день на письменное сочинение. За эти 24 часа в Ханкенди прошла очень напряженная работа мозгами, породившая вот такое безобразие. Осипян начал с того, что миротворцы собираются штурмом брать ППП "Лачин", о чем, дескать, пишут азербайджанские СМИ и соцсети. Смачно передав эти фантазии, он строго вопросил у РМК, правда ли, что они собираются это делать? Правда ли, что русские собираются воспользоваться "мирной акцией" армян для реализации военных целей и почему до сих пор не дали опровержения? Осипян потребовал разъяснений у руководства РМК по этому поводу. Еще раз: Артур Осипян потребовал у командования миротворцев ответа на вопрос, действительно ли они собирались штурмовать азербайджанский погранпункт... Интересно, какой ответ хотели услышать сепаратисты? Точнее, какой ответ бы их порадовал?

Что РМК откажет сопровождать "мирную акцию", было ясно с самого начала - не сошли же в Москве с ума. Просто без такого безумного вступления в стиле армянских баллад ответ Сазонова получился бы более коротким, и между строк не угадывалось бы столько многоэтажного русского мата.

Впрочем, не исключаем, что сепаратисты заранее предвидели результат и просто хотели лишний раз выставить российскую сторону недееспособной и в "недружественном" армянству свете. Это у них получилось. В соцсетях армяне уже обливают РМК помоями на всех площадках и требуют заменить россиян на международные миротворческие силы. От кого они этого требуют? Этот вопрос решает Азербайджан, но к нему его граждане армянской национальности пока что не обращались. Так же, как Ереван не обращался за разрешением к Баку, направляя к границе фуры с "гуманитаркой".

Выполняя сегодня задачу по смене хозяина, армяне не хотят признавать, как много на самом деле сделал для них российский миротворческий контингент, как помог в затягивании мирного процесса и торможении процессов реинтеграции. Неблагодарные армяне отворачиваются от видео сопровождения миротворцами их незаконных военных грузов на азербайджанской территории, не хотят слышать о фактах охраны российской бронетехникой сепаратистов, пытающихся укрепляться и окапываться. Пока бесконтрольно использовалась Лачинская дорога, незаконные военные формирования в зоне РМК вооружались и пополнялись боевиками при содействии миротворцев, миротворцы массово завозили после войны в зону своей временной ответственности армян, чтобы обеспечить выгодную сепаратистам демографическую ситуацию. И так далее.

Не перечислить всего, что сделали (пока могли) для сепаратистов россияне. И вот такая благодарность? Миротворцы не виноваты, что Лачинская дорога перестала быть пароходным двором. Они хотели помешать, но не сумели. И никто не сумел бы. Во-первых, у РМК нет и уже не будет мандата. Во-вторых, Россия не хочет портить отношений с Баку, что видно из официальных заявлений. И, в-третьих, Азербайджанская армия показала, что с ней лучше не связываться. 44-дневная война очень хорошо продемонстрировала, кто чего стоит.

Что касается западных покровителей армянства, то у них свой инструментарий, выражающийся в заявлениях и резолюциях, по большей части бессмысленных. Эти заявления и резолюции лишь раздражают и создают нездоровую атмосферу вокруг переговоров, не более. В практических же действиях европейцы осторожны и не хотят осложнений. Их орудие - дипломатическое и психологическое давление, пока жертва сама не начнет танцевать под нужную музыку. Причин жестко давить на Баку нет. Армянские слезы и инсинуации - это не повод для масштабного международного давления на страну, не нарушившую ни одного основополагающего принципа. И еще, о чем не стоит забывать: несмотря ни на какой лоббинг, Азербайджан в мире уважают, а Армению - нет. Ею пользуются, а это совсем другой уровень отношений.

Вспомним, как были шокированы армяне, когда узнали, что расположившаяся на границе европейская миссия делится информацией с азербайджанской стороной. Как они были недовольны нежеланием наблюдателей ЕС ехать в горячие точки. А сколько возмущения вызвало отсутствие реакции американской стороны (речь не о лоббистах) на ситуацию вокруг металлургического комбината в Араздейяне.

Как сепаратисты будут действовать дальше, увидим. Пошуметь им очень хочется, но прячась при этом, по традиции, за чужими спинами. Иначе они не умеют. Сегодня они жаждут защиты, чтобы азербайджанская сторона, даже высмотрев в орущей толпе знакомое лицо очередного мерзавца, значащегося в списке военных преступников, не смогла его "похитить". После задержания на границе Вагифа Хачатряна, имеющие негативный бэкграунд лица с армянскими фамилиями живут в страхе. Они уже поняли, что игра действительно закончилась.

Ожидаем, что теперь армяне начнут просить гарантии безопасности своей провокационной акции у международных и европейских организаций. Там им откажут не прямо, мягко и путано, как европейцы это умеют. Обязательно будут брошены камешки в Баку. Но для сепаратистов ничего не изменится - снаряженные для провокации автобусы так и будут стоять в Ханкенди.