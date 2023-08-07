Сотрудники офиса омбудсмена посетили задержанного в Лачине гражданина Армении

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой состоялось очередное посещение в рамках Национального превентивного механизма.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Аппарате омбудсмена, в рамках посещения членами Национальной превентивной группы были изучены условия содержания и обращения в СИЗО, ситуация с обеспечением прав задержанных, проведен осмотр камер, медико-санитарной части, столовой, библиотеки, мест прогулок.

Во время посещения, в котором приняли участие члены Национальной превентивной группы омбудсмена, врачи и психологи, были проведены конфиденциальные встречи с задержанными. В учреждении, наряду с другими лицами, была проведена конфиденциальная встреча с гражданином Армении Р.Бегларяном, задержанным 1 августа 2023 года в связи с незаконным пересечением государственной границы на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории села Забух Лачинского района. Члены Национальной превентивной группы представили ему законодательные акты на его родном языке. В ходе беседы было установлено обеспечение прав задержанного, оказание ему необходимой медико-психологической помощи, что было подтверждено и им самим, выразившим в связи с этим благодарность.

Во время посещения принятым лицам были разъяснены механизмы обращения по их правам, а также представлены национальные законодательные акты и международные документы, информационные публикации о возможностях обращения в колл-центр "916" омбудсмена.