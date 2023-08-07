Эрдоган и Путин обсудят азербайджано-армянские отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин обсудят в ходе встречи азербайджано-армянские отношения.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, ожидается, что также стороны обсудят проект Зангезурского коридора, ситуацию в Сирии, соглашение по зерновому коридору и двусторонние торговые отношения.

Отметим, что, хотя точная дата визита Владимира Путина в Турцию не называется, ожидается, что визит состоится в августе.