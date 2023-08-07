https://news.day.az/politics/1587579.html Эрдоган и Путин обсудят азербайджано-армянские отношения
Эрдоган и Путин обсудят азербайджано-армянские отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин обсудят в ходе встречи азербайджано-армянские отношения.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, ожидается, что также стороны обсудят проект Зангезурского коридора, ситуацию в Сирии, соглашение по зерновому коридору и двусторонние торговые отношения.
Отметим, что, хотя точная дата визита Владимира Путина в Турцию не называется, ожидается, что визит состоится в августе.
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