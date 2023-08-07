Сбалансированное развитие регионов в центре внимания Президента Ильхама Алиева

Автор: Эмин Севдималиев

Президент Ильхам Алиев совершил очередную поездку в районы Азербайджана. Побывав в Газахском, Шамкирском, Самухском и Бардинском районах, глава государства открыл ряд инфрастуктурных объектов и ознакомился с развитием регионов страны. Поездка Президента Ильхама Алиева является весьма важной, учитывая широкий спектр сфер, который она затронула. Также посещение четырех районов страны демонстрирует стратегический подход к развитию. Попробуем разобраться более подробно.

Во время поездки Президент Ильхам Алиев открыл большое количество социально значимых объектов, которые станут основой будущего развития вышеупомянутых регионов. К примеру, в Самухском районе глава государства принял участие в открытии нового здания музыкальной школы, а в Шамкирском районе было открыто новое здание средней школы-лицея. Также Президент Ильхам Алиев побывал в газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии. Открытие этих объектов показывает роль, которую образование играет в обществе, а также внимание, уделяемое на развитие этой сферы. В перспективе этот подход позволит регионам страны обеспечить себя квалифицированными кадрами.

Что подводит нас к следующему пункту. Что делать этим кадрам в будущем? Ведь образование не имеет особой ценности, если нет возможности его применить. Конечно, всегда можно пойти преподавать, но это путь не для каждого человека. Это остро ставит вопрос о необходимости открытия рабочих мест в этих регионах, что и было сделано Президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства принял участие в открытии центральной больницы в Самухском районе, мебельной фабрики в Газахском районе, в дополнение к открытию Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки в Барде. Открытие данных объектов облегчает достижение двух целей. Во-первых, открытие рабочих мест, а во-вторых повышение уровня жизни людей.

Но повышение уровня жизни достигается не только благодаря открытию новых рабочих мест, но и благодаря улучшению инфраструктурного потенциала. В этом контексте важно отметить участие Президента Ильхама Алиева в открытии участка Гянджа-Газахбейли автомобильной дороги Баку-Газах-государственная граница с Грузией, что также позволит наладить еще более эффективное сотрудничество с дружеской соседней страной. И это логичный шаг, так как развитие регионов страны увеличит торговый потенциал страны.

Нельзя обойти стороной и тот факт, что глава государства также ознакомился с условиями гарнизонного комплекса отдельной пограничной дивизии "Газах". К сожалению, отношения Азербайджана и Армении далеки от оптимальных. По этой причине укрепление оборонного потенциала остается важном пунктом в повестке дня. Соблюдение этого пункта позволяет обезопасить жителей, их труд и средства, которые вкладываются в развитие регионов страны.

Поездка Президента Ильхама Алиева указывает на отсутствие изменений во взгляде главы государства на важность развития регионов. Особо стоит отметить, что развитие инфраструктуры четырех районов проходит параллельно с восстановлением освобожденных территорий. Это указывает на то, что развитие всех частей страны проводится одновременно и не имеются какие-либо приоритеты, основанные на географии страны. Такой подход позволяет поддерживать уровень развития регионов страны на одном уровне, что помогает долгосрочному экономическому развитию, так как жители одного региона не ищут возможности перебраться в более привлекательный в экономическом смысле соседний регион. При таком теоритическом сценарии создается дисбаланс. С этой точки зрения, комплексный подход, демонстриуемый главой государства, является более сложным в исполнении, но более эффективным.

Поездка главы государства в Газахский, Шамкирский, Самухский и Бардинский районы продемонстрировал системный подход, которы включает в себя развитие широкого спектра сфер жизнедеятельности этих регионов. В перспективе, такие поездки и работа по улучшению инфраструктуры дадут необходимый для развития регионов толчок. В свою очередь, это позитивно отразится на экономическом потенциале страны.

Таким образом, поездка Президента Ильхама Алиева позволяет говорить о том, что развитие регионов страны останется одним из основных политических, экономических и социальных приоритетов Азербайджана. Такие поездки главы государства не стоит рассматривать в качестве вырванных из общей картины и стратегии эпизодов. Эти страницы официальной хроники закладывают фундамент будущего. С этой точки зрения, поездки, аналогичные сегодняшней, являются стратегически важными событиями, формирующими дорожную карту развития страны на ближайшие десятилетия.