Главная цель – усилить борьбу с серьезными нарушениями Армении в горнодобывающей промышленност

Сегодня ряд неправительственных организаций Азербайджана выступил с заявлением о создании коалиции под названием "Environmental Protection First" (EPF) для борьбы с грубым нарушением Арменией экологических норм и стандартов в горнодобывающей промышленности.

Как сказала в понедельник Trend председатель Общественного объединения экологического просвещения и мониторинга Гамза Юсубова, регион Южного Кавказа с населением более 15 миллионов человек сегодня сталкивается с кризисом, вызванным вредными химическими выбросами горнодобывающих предприятий Армении, передает Day.Az.

Она отметила, что токсичные химические отходы горнодобывающих предприятий Армении нанесли большой ущерб водным ресурсам и окружающей среде на границе с Азербайджаном.

"Это препятствует возвращению населения и его безопасному проживанию. В течение 30 лет жизни людей угрожают взрывы мин, а также налицо разрушения, совершенные армянами на наших территориях. Как представители гражданского общества Азербайджана мы выразили серьезную обеспокоенность этими вопросами. Мы обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и обратили его внимание на эти вопросы. Однако никакой реакции со стороны премьер-министра Армении на наше письмо не последовало. Армения даже не предоставила международным экспертам возможности оценить ситуацию на месте. Как известно, иностранные НПО сделали аналогичные заявления и выразили свою обеспокоенность", - сказала Юсубова.

По ее словам, основной задачей коалиции будет постоянное наблюдение за процессами в горнодобывающей промышленности Армении всеми законными средствами и усиление борьбы с нарушениями. Коалиция надеется на помощь в этом деле и от ряда организаций гражданского общества Армении, обеспокоенных вопросами вреда от деятельности горнодобывающей промышленности Армении. Они обратились по этому вопросу к руководству Армении, которое в итоге проигнорировало эти организации. "Мы думаем, что деятельность коалиции станет и их голосом, а также голосом в этом вопросе всех жителей Южного Кавказа, и что институты гражданского общества Грузии также окажут нам серьезную поддержку в этом вопросе", - сказала Юсубова.

Она также отметила, что нарушение Арменией экологических норм и стандартов в горнодобывающей промышленности противоречит Целям ООН в области устойчивого развития:

"Сегодня весь мир упорно работает над решением экологических проблем, мобилизуясь для достижения Целей ООН в области устойчивого развития. А для Армении это не имеет значения. Коалиция начинает свою работу с проверки документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности иностранных компаний, работающих в горнодобывающей промышленности Армении. К сожалению, проведенные нами предварительные мониторинги показывают, что компании, работающие в Армении, скрывают эти документы, которые должны быть в открытом доступе. Обращаясь к местным и зарубежным компаниям, работающим в горнодобывающей промышленности Армении, мы призываем как можно скорее разместить полный текст документов ОВОС на своих официальных сайтах или обнародовать их. Мы хотим ознакомиться с этими документами", - сказала Юсубова.