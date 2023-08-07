Модель страны, укрепляющейся на фоне глобальных вызовов – Пример Азербайджана для мира
Источник: Агентство международной информации Trend
Автор: Тахмаз Асадов
Несмотря на все геополитические и глобальные трудности, Азербайджан, на несколько шагов опережающий соседей, является единственной страной в мире, которая в то время, когда мир сталкивается с глобальными вызовами, умело преодолевает все риски, осуществляя как внутри страны, так и за ее пределами весьма важные мероприятия.
Сегодня очень мало государств, реализующих социально-экономические проекты. Мир охватила экономическая турбулентность. Экономика Азербайджана же развивается, реализуются социальные проекты, экономическая мощь страны продолжает расти. Сегодняшняя поездка Президента Ильхама Алиева в Барду, Самух, Шамкир и Газах еще раз продемонстрировала, что все регионы Азербайджана должны развиваться в соответствии с современными вызовами, для обеспечения чего в стране есть все возможности. Эти поездки главы государства в то же время продемонстрировали, что развитие всех регионов страны является приоритетным вопросом.
Это также показывает, что наряду с освобожденными территориями, в центре внимания главы государства находится развитие также других регионов страны. Поездка Президента Азербайджана в регионы и личное участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в очередной раз демонстрируют, насколько большое значение имеет успешное продолжение реализации государственных программ социально-экономического развития регионов. Для Азербайджана после освобождения своих земель от почти 30-летней оккупации начался новый важный этап. Он включает в себя полную очистку освобожденных от оккупации территорий от мин, интенсивное продолжение восстановительных и строительных работ на этих территориях, создание с нуля инфраструктуры в тех городах и районах, в которых армянские вандалы не оставили камня на камне, скорейшее переселение наших соотечественников в родные края в рамках концепции "Большое возвращение", возрождение жизни в этих местах. При этом следует отметить, что азербайджанское государство осуществляет восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий без какой-либо финансовой поддержки извне, за счет собственных экономических возможностей.
Наряду со всеми этими процессами, глава государства не оставляет без внимания вопросы развития и других городов и районов Азербайджана, и сегодняшняя поездка в регионы еще раз продемонстрировала это. С момента освобождения от оккупации азербайджанских земель и до сих пор из государственного бюджета были выделены миллиарды манатов на восстановление Карабаха, но это не помешало социально-экономическому развитию других регионов страны. Больница, школы, дорожная инфраструктура, проект систем водоснабжения и канализации, центр DOST и другие проекты, которые сегодня открыл Президент Азербайджана, будут способствовать повышению уровня жизни людей, проживающих в этих районах. Это еще раз показывает, что в основе политического курса Президента Ильхама Алиева находится дальнейшее улучшение благосостояния граждан.
Глава государства на постоянной основе уделяет большое внимание развитию регионов. Указами Президента Азербайджана, начиная с 2004 года, реализуются государственные программы социально-экономического развития регионов. Эти программы были успешно реализованы и открыли возможности для улучшения условий жизни людей в регионах, повышения экономического потенциала. Данные процессы и их результаты позволяют говорить о том, что эта модель экономического развития, выбранная Президентом Ильхамом Алиевым, является наиболее эффективной. Данная модель экономического развития за прошедшие годы успешно выдержала сложные испытания. Несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, проводимые масштабные работы по строительству и благоустройству на освобожденных от оккупации территориях, на что выделяются крупные средства, обеспечивается устойчивое экономическое развитие всех регионов Азербайджана, и инфраструктурные или социальные проекты, предусмотренные в нашей стране, не сокращаются, а последовательно реализуются. Сегодняшней поездкой в регионы с открытием новых инфраструктурных проектов, нацеленных на дальнейшее развитие страны и улучшение благосостояния граждан, глава государства еще раз продемонстрировал, что является Президентом каждого азербайджанца, каждого гражданина Азербайджана.
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