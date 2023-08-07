США будут продолжать работать с Азербайджаном и Арменией для достижения мирного соглашения.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы напрямую взаимодействовали с этими странами. Специальный посланник Луи Боно посетил регион на прошлой неделе и напрямую взаимодействовал со сторонами. Мы считаем, что, несмотря на любые комментарии от других стран, которые не являются сторонами в этом вопросе, мирное соглашение остается в пределах досягаемости, и мы продолжим работать со сторонами, чтобы добиться этого", - пояснил он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.