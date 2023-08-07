МИД Азербайджана соболезнует в связи с кончиной директора представительства ОТГ

Глубоко опечалены кончиной исполнительного директора представительства Организации тюркских государств, венгерского посла Яноша Ховари.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter, передает Day.Az.

"Выражаем соболезнования родным и близким человека, посвятившего свою жизнь укреплению тюркского мира", - говорится в публикации.