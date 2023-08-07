https://news.day.az/politics/1587612.html МИД Азербайджана соболезнует в связи с кончиной директора представительства ОТГ
МИД Азербайджана соболезнует в связи с кончиной директора представительства ОТГ
Глубоко опечалены кончиной исполнительного директора представительства Организации тюркских государств, венгерского посла Яноша Ховари.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter, передает Day.Az.
"Выражаем соболезнования родным и близким человека, посвятившего свою жизнь укреплению тюркского мира", - говорится в публикации.
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