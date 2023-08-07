В МИД Азербайджана ответили Совету ООН

Вызывает сожаление тот факт, что некоторые спецдокладчики и независимый эксперт Совета ООН по правам человека заявили, что "Лачинский коридор" "блокируется" Азербайджаном, в "Нагорном Карабахе" возникла "напряженная гуманитарная ситуация". Это заявление свидетельствует о попытках превратить органы ООН в инструмент политического манипулирования.

Как передает Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявления некоторых спецдокладчиков и независимых экспертов Совета по правам человека ООН относительно ситуации вокруг Лачинской дороги.

"Вызывает беспокойство то, что спецдокладчики и эксперты ООН, которые в течение 30 лет закрывали глаза на оккупацию азербайджанских территорий, нарушение прав почти 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, присутствие армянских вооруженных сил на территориях Азербайджана в последние три года, препятствование возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, были введены в заблуждение манипуляциями Армении и озвучивают предвзятые заявления. В то же время недопустимо, чтобы указанные лица использовали в заявлениях такие термины, как "Нагорный Карабах", не уважая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, вмешивались во внутренние дела нашей страны и применяли двойной подход.

Хотим еще раз напомнить, что помимо того, что, вопреки своим обязательствам, Армения не полностью вывела свои вооруженные силы с наших земель, она осуществляла переброску военных посредством Лачинской дороги, снабжала их оружием и боеприпасами, занималась разграблением природных ресурсов Азербайджана. Все это было встречено молчанием в ООН и других международных организациях. В целях контроля своих границ и предотвращения противоправных действий Армении Азербайджан установил на своих суверенных территориях пограничный пункт пропуска "Лачин". Тот факт, что Международный суд ООН в своем решении от 6 июля единогласно отклонил апелляцию относительно ликвидации этого пункта пропуска, еще раз доказало беспочвенность претензий армянской стороны. Несмотря на то, что Азербайджан обеспечил пропуск армянских жителей, представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента через погранпереход, армянская сторона распространяла ложные утверждения о якобы "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе с целью продолжать свою незаконную деятельность на наших территориях. При этом ею были совершены провокации, такие как обстрел наших пограничников 15 июня, попытка контрабанды, отправка 26 июля грузовых автомобилей на территорию Азербайджана без разрешения.

Невзирая на призывы воздержаться от провокаций в отношении пункта пропуска "Лачин" и обеспечить безопасный проход, армянская сторона продолжила свои провокации. Несмотря на все эти провокации, азербайджанская сторона создает условия для пропуска армянских жителей в сопровождении МККК. Что касается удовлетворения потребностей армянских жителей, то несмотря на то, что Азербайджан выдвинул в связи с этим ряд предложений, включая использование дороги "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных дорог, и они были поддержаны Европейским союзом и МККК, армянская сторона выступает против этих предложений и блокировала въезд на территорию путем возведения бетонных заграждений на альтернативных дорогах. Все это еще раз показало, что ее заявления о "гуманитарной ситуации" являются политическим шантажом и манипуляцией.

Азербайджан прилагает усилия для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, и с этой целью выдвинул инициативы о мирном соглашении, делимитации и открытии коммуникаций. Предвзятые заявления вместо поддержки этих усилий не помогут данному процессу", - отмечается в комментарии МИД.