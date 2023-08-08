https://news.day.az/politics/1587626.html Находящийся в плену в Армении Агшин Бабиров связался с семьей - ВИДЕО
Находящийся в плену в Армении Агшин Бабиров связался с семьей - ВИДЕО
Находящийся в плену в Армении Агшин Бабиров связался с семьей.
Как передает Day.Az, военнослужащий азербайджанской армии Бабиров Агшин, находившийся в плену в Армении, по видеосвязи связался со своей семьей.
Видеозвонок состоялся при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре