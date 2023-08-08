Находящийся в плену в Армении Агшин Бабиров связался с семьей.

Как передает Day.Az, военнослужащий азербайджанской армии Бабиров Агшин, находившийся в плену в Армении, по видеосвязи связался со своей семьей.

Видеозвонок состоялся при посредничестве Международного комитета Красного Креста.