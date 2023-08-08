Задержанный в Турции по делу Губада Ибадоглу Фазиль Гасымов доставлен в Азербайджан

В социальных сетях распространилась информация о задержании и аресте Фазиля Гасымова в Турции в связи с делом Губада Ибадоглу.

Как сообщает во вторник Day.Az, данную информацию подтвердили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что Гасымов, находящийся в розыске в связи с уголовным делом, был доставлен в Азербайджан, арестован сотрудниками МВД и передан следствию.

Отметим, что министерство внутренних дел Азербайджана на основе информации, поступившей от министерства внутренних дел Турции, провело оперативные мероприятия против лиц, связанных с организацией FETÖ в Азербайджане. Один из пяти задержанных заявил о своей связи с Ибадоглу. На основании этого заявления в офисе Ибадоглу был проведен обыск, и обнаружены документы, имеющие важное значение для дела, в результате чего 23 июля Ибадоглу был задержан. Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР.

Решением Наримановского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца 26 дней.