Община Западного Азербайджана критикует заявление группы экспертов ООН по правам человека

Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление группы экспертов ООН по правам человека от 7 августа 2023 года.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим Община распространила заявление.

"Согласно Кодексу поведения экспертов ООН по правам человека, все их заявления должны основываться на фактах, доказательствах, достоверных источниках. Община сожалеет о том, что эксперты, нарушив кодекс поведения, стали жертвами антиазербайджанской кампании, проводимой в последнее время некоторыми кругами. Община призывает экспертов ООН сохранять независимость и беспристрастность в соответствии с Кодексом поведения", - говорится в заявлнии.

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