https://news.day.az/politics/1587670.html Великобритания выделила дополнительную помощь для разминирования Карабаха - ВИДЕО
Великобритания выделила дополнительную помощь для разминирования Карабаха - ВИДЕО
Правительство Великобритании выделило дополнительные 500 тыс. фунтов стерлингов на поддержку борьбы с минной угрозой в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд.
"Эти средства направлены на создание потенциала Азербайджана в области разминирования и обеспечение безопасности "Большого возвращения" в рамках программы развития Агентства по разминированию Азербайджана и Организации Объединенных Наций в Азербайджане", - говорится в публикации.
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