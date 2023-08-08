Великобритания выделила дополнительную помощь для разминирования Карабаха

Правительство Великобритании выделило дополнительные 500 тыс. фунтов стерлингов на поддержку борьбы с минной угрозой в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд.

"Эти средства направлены на создание потенциала Азербайджана в области разминирования и обеспечение безопасности "Большого возвращения" в рамках программы развития Агентства по разминированию Азербайджана и Организации Объединенных Наций в Азербайджане", - говорится в публикации.