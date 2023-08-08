https://news.day.az/politics/1587673.html В ближайшее время ожидается визит президента Узбекистана в Баку
В ближайшее время ожидается визит президента Узбекистана в Баку
В августе ожидается визит в Баку президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев в ходе "круглого стола" на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества".
По его словам, сегодня азербайджано-узбекские отношения развиваются динамично практически во всех направлениях.
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