В ближайшее время ожидается визит президента Узбекистана в Баку

В августе ожидается визит в Баку президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев в ходе "круглого стола" на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества".

По его словам, сегодня азербайджано-узбекские отношения развиваются динамично практически во всех направлениях.

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