Узбекистан рассматривает Азербайджан как ключевого партнера на Южном Кавказе
Узбекистан рассматривает Азербайджан как ключевого партнера на Южном Кавказе.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев в ходе "круглого стола" на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества".
По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев своей политической деятельностью значительно повысил авторитет страны на международной арене.
"Узбекистан и Азербайджан тесно сотрудничают в торгово-экономических, а также транспортных проектах. Мы уверены, что наше сотрудничество будет только укрепляться", - отметил он.
Файзиев считает, что Узбекистан обладает большим инвестиционным потенциалом.
"Считаю, что Узбекистан сможет в ближайшее время привлечь в свою экономику порядка 170 миллиардов долларов. Отрадно, что Азербайджан заинтересован в развитии региона ЦА и мы будем обсуждать эти возможности", - подчеркнул он.
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